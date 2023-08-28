В Набережных Челнах средняя зарплата составляет 64,5 тысячи рублей

Уровень безработицы находится на рекордно низком уровне Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Набережных Челнах за первые шесть месяцев 2023 года выросла средняя зарплата. Ее размер составляет 64,5 тысячи рублей - это на 14,6% больше прежнего показателя.

Для сравнения в первом полугодии 2022 года средняя зарплата в автограде была на уровне 53,8 тысячи рублей. Уровень безработицы находится на рекордно низком уровне, заявила на аппаратном совещании замруководитель исполкома Набережных Челнов Наталия Кропотова.

Напомним, ранее спортсмен из Набережных Челнов стал чемпионом мира по тхэквондо.

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