В Казань прибыл первый троллейбус нового поколения

Сейчас троллейбусы проходят необходимые процедуры настройки и отладки. Фото: МУП «Метроэлектротранс»

В Казань прибыл первый серийный троллейбус МАЗ-303Т20. Всего городские власти закупили 25 единиц транспорта нового поколения.

Приобретение троллейбусов стало возможным благодаря поддержке раиса Татарстана Рустама Минниханов, отметили в МУП «Метроэлектротранс».

Перед тем, как приступить к перевозке пассажиров, троллейбусы пройдут необходимые процедуры настройки и отладки, а водители - обучение.

Напомним, в троллейбусах нового поколения увеличили количество мест до 90. Кроме того, транспорт такой модели сможет продолжить движение даже при сбое электроснабжения.

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