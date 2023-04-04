Ко дню города в Казани появятся 25 троллейбусов нового поколения

Троллейбусы этой модели имеют автономный ход до двух километров. Фото: пресс-служба МУП «Метроэлектротранс».

Для Казани закупят 25 троллейбусов нового поколения модели «МАЗ-303Т20». МУП «Метроэлектротранс» уже заключил договор с АО «Сбербанк Лизинг» на поставку транспорта.

В троллейбусах нового поколения увеличили количество мест до 90, в том числе 34 сидячих. Такой транспорт более экологичный по сравнению с автобусами, а его детали легко заменяются при повреждениях.

Кроме того, троллейбусы этой модели имеют автономный ход до двух километров — это означает, что при сбое электроснабжения или ДТП троллейбусы все равно смогут продолжить движение.

Планируется, что современные троллейбусы выйдут на дороги Казани уже ко Дню города, 30 августа, сообщает пресс-служба МУП «Метроэлектротранс».

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