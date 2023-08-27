The Hatters выступят на фестивале «СоТворение» в Казани за 2,7 миллиона рублей

Группа будет выступать не менее 45 минут. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Власти Казани направят 2,75 миллиона рублей на выступление группы The Hatters на фестивале «СоТворение». Тендер об этом опубликован на портале госзакупок.

Заказчиком концерта является управление культуры города. Выделенная сумма должна компенсировать расходы артистов, в том числе страховку, уплату налогов и остальные платежи. При этом группа должна выступать не менее 45 минут.

Напомним, международный фестиваль музыки «СоТворение» пройдет в Казани 8 и 9 сентября. Ожидается, что на празднике выступят артисты из девяти стран мира.

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