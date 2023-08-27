Раис Татарстана изменил состав Комиссии по профилактике правонарушений

Изменения коснулись двоих человек. Фото: пресс-служба раиса Татарстана

Раис Татарстана Рустам Минниханов подписал указ о внесении изменений в состав республиканской комиссии по профилактике нарушений.

Из состава комиссии был исключен замначальника полиции по охране общественного порядка МВД по Татарстану Александр Мищихин. На его место по согласованию включили замначальника полиции регионального МВД Артема Кузнецова.

Возглавляет правительственную комиссию республики по профилактике правонарушений первый вице-премьер Татарстана Рустам Нигматуллин.

Напомним, ранее Рустам Минниханов возглавил колонну байкеров на мотофестивале.

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