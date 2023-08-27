Минниханов проехал во главе колонны байкеров на мотофестивале «Два Кремля»

Рустам Минниханов присоединился к участникам мотопробега у Спасской башни. Фото: пресс-служба раиса Татарстана

В пятницу, 26 августа, раис Татарстана Рустам Минниханов принял участие в мотопробеге «От Красного Кремля к Белому Кремлю», организованного в рамках международного мотофестиваля «Два Кремля».

Колонна байкеров стартовала с площади 1 мая. У Спасской башни к ним присоединился Рустам Минниханов, затем мотоциклисты поехали в сторону Центра семьи «Казан». Всего в фестивале участвовали порядка 1 тысячи байкеров из России, Израиля, Ливана, Египта, Узбекистана, ОАЭ, Саудовской Аравии Казахстана, Турции и не только.

Перед горожанами впервые выступила пилотажная группа водительского мастерства «Каскад». Фото: пресс-служба раиса Татарстана

У «Чаши» казанцы смогли увидеть показательные выступления мотоциклистов. Перед горожанами впервые выступила пилотажная группа водительского мастерства «Каскад» УГИБДД ГУ МВД России по Москве, сообщает пресс-служба раиса.

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