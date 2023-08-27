На Лебяжьем озере в Казани прошел третий масштабный гастрофестиваль

В гастрофестивале приняли участие свыше 35 заведений общепита. Фото: администрация Кировского и Московского районов Казани

В пятницу, 26 августа, на Лебяжьем озере в Казани прошел третий масштабный гастрономический фестиваль. Гостей праздника угощали блюдами мексиканской, итальянской, французской, узбекской и татарской национальной кухонь.

В гастрофестивале приняли участие свыше 35 заведений общепита, а также фермерские хозяйства и сельхозкооперативы. В завершении праздника на сцене выступили лидер группы «Смысловые галлюцинации» Сергей Бобунец и группа Drummatix.

Ранее мы рассказывали, что в сентябре в Казани пройдет международный музыкальный фестиваль «СоТворение».

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