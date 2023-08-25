Актриса Ольга Кабо в Казани будет читать стихи с балкона мэрии

Театрализованный перфоманс начнется в 20:00. Фото: kzn.ru

В эту субботу, 26 августа, с балкона мэрии столицы Татарстана заслуженная артистка России Ольга Кабо прочитает стихотворения. Ее выступление состоится в рамках театрализованного перформанса «Голоса Казани», сообщает пресс-служба администрации города.

Выступление Ольги Кабо будет сопровождаться видео-мэппинг-шоу, которое будет транслироваться на стену здания мэрии, а также музыкой. Перфоманс начнется в 20.00 с концерта камерного оркестра La Primavera под управлением художественного руководителя Рустема Абязова.

Кроме Ольги Кабо, стихи прочтут заслуженные артисты республики Алсу Каюмова, Рамиль Вазиев, Дилюс Хузяхметов, Динар Хуснутдинов, актеры театра имени Карима Тинчурина и Казанского ТЮЗа.

Напомним, так же 26 августа в Казани пройдет фестиваль татарской культуры и дизайна «Печэн базары».

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