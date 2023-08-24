В Казани пройдет фестиваль татарской культуры и дизайна «Печән базары»

Впервые на фестивале состоится показ мод. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Казани 26 августа состоится фестиваль городской татарской культуры и дизайна «Печән базары». Гостей, для которых организаторы подготовили обширную программу, ждут у набережной озера Кабан.

На мероприятии пройдут дизайн-маркет, мастер-классы для детей, лекции, театрализованное чтение дневников и писем, татарская чайная церемония, кинопоказ, танцевальное занятие, концерт оркестра национальной музыки и детской вокальной группы «СалаваTIK», медитация на татарском языке. Также будет работать фотозона.

Кроме того, впервые на фестивале состоится показ мод. Можно будет сразу приобрести одежду и обувь, аксессуары с национальными орнаментами.

«За 10 лет проведения «Печән базары» значительно увеличилось число дизайнеров, которые представляют на фестивале коллекции национальной одежды. Если в первый год участие в маркете приняли 12 дизайнеров, то в последние годы поступает более 400 заявок», - сообщает мэрия Казани.

На фестивале также покажут работы не только современных татарских и башкирских дизайнеров, но и художников, кулинаров, музыкантов и других представителей креативных индустрий.

Завершится фестиваль просмотром документального фильма «Казан ерак» и концертом оркестра национальной музыки.

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