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НовостиПроисшествия25 августа 2023 10:29

В Татарстане суд признал сооснователя Finiko Доронина банкротом

Сооснователь финансовой пирамиды Finiko Кирилл Доронин поплатится за свои дела еще до приговора, его признали банкротом – имущество пойдет с молотка
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
Сам новоиспеченный банкрот сейчас сидит в камере московского СИЗО, по делу об организации финансовой пирамиды.

Сам новоиспеченный банкрот сейчас сидит в камере московского СИЗО, по делу об организации финансовой пирамиды.

Фото: соцсети

Арбитражный суд Татарстана признал сооснователя финансовой пирамиды Finiko Кирилла Доронина несостоятельным, то есть банкротом. Это следует из информации, размещенной на сайте суда.

Отметим, что иск о признании Доронина банкротом подала одна московская фирма, которой он вместе с набежавшими процентами задолжал порядка 101 миллиона рублей. Суд встал на сторону заявителя и теперь имущество сооснователя Finiko пойдет с молотка, а банковские карты он должен будет отдать финансовому управляющему, который будет проводить процедуру банкротства.

Отметим, что сам Доронин пока находится под следствием по уголовному делу о финансовой пирамиде, его держат в московском СИЗО. В последний раз сооснователю Finiko продлили арест до 30 октября 2023 года.

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