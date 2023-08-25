В Татарстане суд признал сооснователя Finiko Доронина банкротом

Сам новоиспеченный банкрот сейчас сидит в камере московского СИЗО, по делу об организации финансовой пирамиды. Фото: соцсети

Арбитражный суд Татарстана признал сооснователя финансовой пирамиды Finiko Кирилла Доронина несостоятельным, то есть банкротом. Это следует из информации, размещенной на сайте суда.

Отметим, что иск о признании Доронина банкротом подала одна московская фирма, которой он вместе с набежавшими процентами задолжал порядка 101 миллиона рублей. Суд встал на сторону заявителя и теперь имущество сооснователя Finiko пойдет с молотка, а банковские карты он должен будет отдать финансовому управляющему, который будет проводить процедуру банкротства.

Отметим, что сам Доронин пока находится под следствием по уголовному делу о финансовой пирамиде, его держат в московском СИЗО. В последний раз сооснователю Finiko продлили арест до 30 октября 2023 года.

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