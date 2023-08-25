В Челнах за 6,4 миллиона рублей в аренду отдают участок под деловой центр

Участок можно использовать для совершения сделок без требования передачи товара в момент их совершения между фирмами. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Власти Набережных Челнов в аренду отдают участок под деловой центр. За пять лет пользования этой землей просят 6,4 миллиона рублей. Но это начальная цена. Ее окончательный размер установят на аукционе с повышением..

Речь идет об участке площадью 3,8 тысячи квадратных метров. Его кадастровая стоимость оценивается в 12,3 миллиона рублей. На этой земле разрешается строительство делового управления, предназначенного для управленческой деятельности. Также его можно использовать для совершения сделок без требования передачи товара в момент их совершения между фирмами.

Напомним, в Казани около вокзала продают ресторан за 65 миллионов рублей.

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