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НовостиНедвижимость13 апреля 2023 5:08

В Казани около вокзала продают ресторан за 65 млн рублей

Площадь объекта – более 1,4 тысячи квадратных метров
Адам САГАЛ
В интерьере - обилие мозаики

В интерьере - обилие мозаики

В Казани на продажу выставлено здание, где располагается ресторан «Шах». Оно находится около центрального вокзала. Реализуется объект площадью 1,4 тысячи квадрантных метров.

Как уточняет продавец, помещение поделено три больших зала, имеются VIP-кабинки и молельная комната. В интерьере отмечено обилие мозаики, на потолке – лепнина, есть декоративные фонтаны. Практически всю мебель и технику обещают оставить покупателю.

Владелец реализует здание за 65 миллионов рублей. Отметим, что объект уже выставляли на продажу несколько лет назад. Тогда он был несколько дороже – 70 миллионов рублей.

Ранее мы сообщали, что в Татарстане глэмпинг «Утрау» выставили на продажу за 650 миллионов рублей.

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