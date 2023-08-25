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НовостиОбщество25 августа 2023 8:50

В Казани участинкам спецоперации вручили удостоверения ветеранов боевых действий

Торжественная церемония прошла в татарстанском филиале фонда «Защитники Отечества»
Рузалия ХАКИМУЛЛИНА
Удостоверения вручили 11 военнослужащим, уволенным в запасе.

Удостоверения вручили 11 военнослужащим, уволенным в запасе.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Казани участникам спецоперации вручили удостоверения ветеранов боевых действий. Торжественная церемония прошла в татарстанском филиале фонда «Защитники Отечества».

Удостоверения вручили 11 военнослужащим, уволенным в запас. Речь идет о бывших солдатах регулярных подразделений, а также добровольцы именных батальонов. Соответствующий документ вручила им руководитель филиала фонда «Защитники отечества» Гузель Удачина.

Помимо этого, в мероприятии приняли участие военный комиссар региона Сергей Погодин и заместитель премьер-министра Татарстана Лейла Фазлеева. Спикеры поблагодарили мужчин за проявленное мужество и попросили их приобщиться к формированию системы патриотического воспитания молодежи.

Напомним, в Казани формируют личные фонды участников спецоперации.

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