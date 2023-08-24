В Татарстане ожидается понижение температуры до +19 градусов

24 августа прогнозируют переменную облачность. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Татарстане 24 августа ожидается понижение температуры до +19 градусов. В этот день пройдет небольшой дождь, сообщает Гидрометцентра республики.

В четверг, 24 августа, прогнозируют переменную облачность. Порывы северного, северо-западного ветра местами будут достигать 12 метров в секунду.

В пятницу, 25 августа, ночью температура воздуха составит от +2 до +7 градусов. Днем прогнозируют от +14 до +19 градусов. В дневное время местами пройдет кратковременный дождь.

В субботу, 26 августа, ночью столбик термометра покажет от +3 до +7 градусов, а днем - от +14 до +19 градусов. В этот день ожидается переменная облачность, местами пройдет кратковременный дождь. Порывы северо-западного ветра местами будут достигать 13 метров в секунду.

Напомним, ранее доцент КФУ Тимур Аухадеев рассказал, каким будет последний месяц лета 2023 в Татарстане.

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