В Казани перенесли на 2024 год начало строительства детской городской больницы

Больница будет рассчитана на 450 койко-мест Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Казани в 2024 году начнут строительство детской городской больницы. Информацию озвучил министр здравоохранения Татарстана Марсель Миннуллин в рамках пресс-конференции. Изначально планировалось, что возведение объекта начнут в 2023 году.

Аналог ДРКБ планируют построить на улице Гаврилова, на берегу Казанки. Больница будет рассчитана на 450 койко-мест, ее площадь превысит 60 тысяч квадратных метров.

Ранее мы сообщали, что в 2024 году в Набережных Челнах начнут строительство нового здания горбольницы №5.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Яндекс.Дзен и Telegram