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НовостиОбщество21 августа 2023 15:15

В Казани на участке Горьковского шоссе частично ограничат движение до конца года

Это связано со строительством надземного пешеходного перехода
Наталья ЛОБАНОВА
Наталья ЛОБАНОВА
Ограничение будет действовать с 24 августа до 30 декабря.

Ограничение будет действовать с 24 августа до 30 декабря.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Казани на участке Горьковского шоссе частично ограничат движение до конца года. Как сообщили в Комитете внешнего благоустройства Исполкома города, там будет вестись строительство надземного пешеходного перехода.

Ограничение будет действовать с 24 августа до 30 декабря на шоссе в районе здания №47к1 в направлении движения в сторону улицы Можайского.

Напомним: в Казани на улице Белинского временно ограничат движение.

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