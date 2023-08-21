Ограничение будет действовать с 24 августа до 30 декабря. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Казани на участке Горьковского шоссе частично ограничат движение до конца года. Как сообщили в Комитете внешнего благоустройства Исполкома города, там будет вестись строительство надземного пешеходного перехода.

Ограничение будет действовать с 24 августа до 30 декабря на шоссе в районе здания №47к1 в направлении движения в сторону улицы Можайского.

Напомним: в Казани на улице Белинского временно ограничат движение.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Яндекс.Дзен и Telegram