С 8 по 11 сентября в районе дома №11 полностью закроют проезжую часть и тротуар.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
В Казани на улице Белинского временно ограничат движение. Причиной стал капитальный ремонт внутриквартальных тепловых сетей, сообщает Комитет внешнего благоустройства исполкома города.
Речь идет об участке в районе дома №11 на улице Белинского. Там с 8 по 11 сентября полностью закроют проезжую часть и тротуар.
Помимо этого, с 12 по 18 сентября ограничение будет действовать в районе дома №18. На этом участке будет закрыта для движения проезжая часть и тротуар.
Напомним, в Казани на улице Адель Кутуя временно ограничат движение транспорта.
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