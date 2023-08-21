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НовостиАвто21 августа 2023 8:45

В Казани на улице Белинского временно ограничат движение

Это связано с капитальным ремонтом внутриквартальных тепловых сетей
Рузалия ХАКИМУЛЛИНА
С 8 по 11 сентября в районе дома №11 полностью закроют проезжую часть и тротуар.

С 8 по 11 сентября в районе дома №11 полностью закроют проезжую часть и тротуар.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Казани на улице Белинского временно ограничат движение. Причиной стал капитальный ремонт внутриквартальных тепловых сетей, сообщает Комитет внешнего благоустройства исполкома города.

Речь идет об участке в районе дома №11 на улице Белинского. Там с 8 по 11 сентября полностью закроют проезжую часть и тротуар.

Помимо этого, с 12 по 18 сентября ограничение будет действовать в районе дома №18. На этом участке будет закрыта для движения проезжая часть и тротуар.

Напомним, в Казани на улице Адель Кутуя временно ограничат движение транспорта.

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