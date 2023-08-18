В Казани Международный этнический фестиваль «Крутушка» стартует 25 августа

В фестивале примут участие более 300 исполнителей. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Казани 25-27 августа состоится XIV Международный этнический фестиваль «Крутушка». Местом проведения станет лагерь «Байтик», расположенном вблизи Голубых озер, сообщают организаторы.

В фестивале примут участие более 300 исполнителей, порядка 50 коллективов, представляющих культуру разных регионов России. Гостей и горожан ждут более 150 событий. Это выступления артистов, фолк-коллективов и ансамблей, танцевальный баттл, выставки, спектакли, лекции с участием российских антропологов, мастер-классы.

Кроме того, для посетителей организуют встречу с представителями Туниса, Египта, Камеруна, Бразилии, Алжира и Канады. Также на фестивале будет работать кулинарная площадка.

Отметим, в 2022 году фестиваль собрал более пяти тысяч гостей. Для них работали около 500 участников.

Напомним, на казанском озере Лебяжье 26 августа состоится гастрофестиваль.

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