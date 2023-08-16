Первый Российско-Китайский форум «РОСТКИ» пройдет в Казани

Татарстан создает новую площадку для развития торгово-экономических отношений РФ и КНР. Мероприятие состоится 7-8 сентября 2023 года в «Казань Экспо».

В программу Российско-Китайского форума вошли более 50 деловых сессий, в том числе диалог партий КНР и РФ, деловые сессии по направлениям IT, машиностроение, нефтехимия, транспорт, туризм, культура, здравоохранение, спорт, образование и инвестиции. Организаторы ожидают уже в первый год работы форума не менее 3 000 участников.

В рамках форума состоится международная выставка Russia-China Expo площадью 15 000 кв.м., которая станет площадкой взаимодействия между компаниями. На выставке будут представлены инвестиционные и инфраструктурные проекты, презентация взаимовыгодных технологических альянсов в экономике, B2B проекты, продукты крупного бизнеса и субъектов МСП, партнеры и спонсоры, международные стенды.

В дополнение к основной деловой программе у участников будет возможность посетить промышленные объекты Республики Татарстан (ПАО «КАМАЗ», Haier Industry Rus, ООО «КАМАСТАЛЬ»), образовательные учреждения, сельскохозяйственные предприятия, учреждения здравоохранения, организации, занимающиеся IT-технологиями (АО “ОЭЗ ”Иннополис", технопарк IT Park в области высоких технологий).

Подготовлена обширная культурная программа: объекты ЮНЕСКО, доммузей Ленина в Казани, тематическая театральная и музейная программа, чайные церемонии, мастер-классы по китайской, русской и татарской культуре.

Подготовлена спортивная программа: в даты форума запланирован хоккейный матч между командой «Ак барс» и китайской командой «Кунь-Лунь», который пройдет в ЛДС «Татнефть арена».

Руководитель Агентства инвестиционного развития РТ Талия Минуллина:

«Название форума «РОСТКИ» - это с одной стороны буквосочетание Россия – Татарстан – Китай, с другой – смысловое отражение стадии развития этих отношений: многое уже сделано, но потенциал остается серьезным». Товарооборот Китайской Народной Республики и Российской Федерации по итогам 2022 года достиг $190,3 млрд, увеличившись на 29% по сравнению с 2021 годом. Китайский экспорт товаров в Российской Федерации вырос на 12,8% до $76,1 млрд, а импорт из России — на 43,4% до $114,1 млрд. Российская Федерация перенаправила в КНР значительные объемы нефти и угля, которые перестала поставлять в западные страны. В 2022 году Россия вышла на первое место по объему поставок сырой нефти в КНР, обойдя Саудовскую Аравию. Китайские компании, в свою очередь, резко нарастили экспортные поставки в Россию, воспользовавшись уходом с российского рынка многих западных компаний. В 2022 году КНР, в частности, увеличила поставки в Россию грузовых автомобилей, экскаваторов и погрузчиков, резиновых шин, насосов и компрессоров (включая турбокомпрессоры для автомобильных двигателей), кранов, задвижек, клапанов и вентилей. Инициативу проведения мероприятия поддержали многочисленные российско-китайские общественные и деловые объединения нашей страны».

У Татарстана подписано большое количество региональных межправительственных соглашений с различными китайскими провинциями Сычуань, Хунань, Хэйлунцзян, Чжэцзян, Шаньдун, Аньхой, город Чунцин. Кроме того, 15 городов республики являются побратимами с китайскими городами.

Глава АИР РТ Талия Минуллина сообщила, что начал работу сайт форума ведётся доработка деловой программы, активно регистрируются участники и партнёры.

Участники Российско-Китайского форума узнают:

- Как выйти на рынок Китая?

- Какие запросы у потребителя в КНР?

- Как получить сертификацию?

- Как позиционировать свой бренд в столь конкурентном поле?

- Где найти торгового партнёра из Китая?