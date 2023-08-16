В Казани движение по улице Энергетиков ограничат до конца октября

Ограничения вводятся с 18 августа. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Казани временно перекроют движение по улице Энергетиков. Ограничения введут из-за ремонта проезжей части.

С 18 августа по 31 октября закроют проезд от улицы Серова до здания №10а по улице Энергетиков, сообщает городской комитет внешнего благоустройства.

Ранее стало известно, что на Мамадышском тракте в Казани появится новая развязка, а на Оренбургском тракте ее реконструируют.

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