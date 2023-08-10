На Мамадышском тракте в Казани появится новая развязка

На Мамадышском тракте построят две разворотные петли. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Казани появится новая транспортная развязка на пересечении Мамадышского тракта и улицы Натана Рахлина. Вместе с тем будет реконструирована развязка на перекрестке Оренбургского тракта и проспекта Победы, следует из сборника документов исполкома города.

На участке Мамадышского тракта от дома №1 до дома №33 построят две надземные разворотные петли протяженностью 660 и 630 метров. Саму дорогу ждет реконструкция на отрезке длиной в 2,5 километра.

Для строительства новой развязки могут изъять 10 земельных участков на Мамадышском тракте, улице Интернациональной в Константиновке, улице Озерной, в том числе в Малых Клыках. Реконструкцию развязки на Оренбургском тракте проведут на участке протяженностью 140 метров.

Ранее стало известно, что в Казани возле трассы М-7 ликвидируют свалку за 58 миллионов рублей.

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