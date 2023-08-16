В Казани на сферу образования ежегодно выделяется 70% бюджета города

По словам мэра, от качества работы системы образования зависит будущее Казани. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Казани на функционирование сферы образования каждый год выделяется порядка 70% городского бюджета. Такую статистику на совещании работников образования и науки привел градоначальник Ильсур Метшин.

По словам мэра, от качества работы системы образования зависит будущее Казани и Татарстана, а главное - каждой семьи и каждого жителя. Всего в новом учебном году за школьные парты сядут 174 тысячи детей.

За пять лет в городе построили 16 школ и 32 детских сада. Кроме того, в этом году в Казани откроются два детских сада на 440 мест и четыре здания новых школ.

Ранее стало известно, сколько денег выделили на обеспечение безопасности школ.

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