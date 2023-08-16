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НовостиОбщество16 августа 2023 12:04

Ильсур Метшин: «Территории школ перестали быть проходным двором»

В Казани на обеспечение безопасности школ выделили 1,4 миллиарда рублей
Лилиана ГАРИФУЛЛИНА
В школах установят контрольно-пропускные пункты.

В школах установят контрольно-пропускные пункты.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Казани на обеспечение безопасности школ выделили 1,4 миллиарда рублей. На эту сумму установят ограждения, КПП, комнаты охраны, системы видеонаблюдения и контроля доступа.

Территории образовательных учреждений стали закрытыми, «перестали быть проходным двором», снизился вандализм, стало чище и спокойнее, заявил мэр Казани Ильсур Метшин на августовском совещании работников образования.

Ранее стало известно, что в Казани все школьные столовые обновят к 2024 году.

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