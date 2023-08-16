Ильсур Метшин: «Территории школ перестали быть проходным двором»

В школах установят контрольно-пропускные пункты. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Казани на обеспечение безопасности школ выделили 1,4 миллиарда рублей. На эту сумму установят ограждения, КПП, комнаты охраны, системы видеонаблюдения и контроля доступа.

Территории образовательных учреждений стали закрытыми, «перестали быть проходным двором», снизился вандализм, стало чище и спокойнее, заявил мэр Казани Ильсур Метшин на августовском совещании работников образования.

Ранее стало известно, что в Казани все школьные столовые обновят к 2024 году.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Яндекс.Дзен и Telegram