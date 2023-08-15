Зампредседателя Вахитовского районного суда Казани Трегулова покидает свой пост

Она была назначена судьей Пятого кассационного суда общей юрисдикции в Пятигорске. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Согласно указу президента России Владимира Путина зампредседателя Вахитовского районного суда Казани Кадрия Трегулова покидает свою должность ради новой работы. Она назначена назначена судьей Пятого кассационного суда общей юрисдикции в Пятигорске, которые рассматривает дела по Южному федеральному округу.

О самой Кадрие Трегуловой известно, что она окончила юридический факультет КГУ им. Ульянова-Ленина, затем поступила в коллегию адвокатов Татарстана, в 2000 году стала мировым судьей судебного участка №3 Нижнекамского района и Нижнекамска, а в 2021 году была назначена зампредседателя Вахитовского районного суда Казани, где занималась гражданскими делами.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что Владимир Путин назначил зампредседателя суда Набережных Челнах Иршата Гиниятуллина.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Яндекс.Дзен и Telegram