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НовостиОбщество15 августа 2023 6:04

Путин назначил зампреда суда Набережных Челнах Иршата Гиниятуллина

Как оказалось, он стал единственным претендентом на этот пост
Рузалия ХАКИМУЛЛИНА
Иршат Гиниятуллин назначен на шестилетний срок.

Иршат Гиниятуллин назначен на шестилетний срок.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Набережных Челнах на должность заместителя председателя городского суда назначили Иршата Гиниятуллина. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

Согласно указу, Гиниятуллин назначен на шестилетний срок. Его кандидатура была одобрена в феврале на заседании Квалификационной коллегии судей Татарстана. Он стал единственным претендентом на эту должность.

Ранее Иршат Гиниятуллин был председателем Аксубаевского райсуда. В связи с истечением контракта бывшего зампреда суда Набережных Челнов Ленара Хасимова место стало вакантным.

Напомним, Госсовет Татарстана утвердил 11 новых мировых судей.

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