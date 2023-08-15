Путин назначил зампреда суда Набережных Челнах Иршата Гиниятуллина

Иршат Гиниятуллин назначен на шестилетний срок. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Набережных Челнах на должность заместителя председателя городского суда назначили Иршата Гиниятуллина. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

Согласно указу, Гиниятуллин назначен на шестилетний срок. Его кандидатура была одобрена в феврале на заседании Квалификационной коллегии судей Татарстана. Он стал единственным претендентом на эту должность.

Ранее Иршат Гиниятуллин был председателем Аксубаевского райсуда. В связи с истечением контракта бывшего зампреда суда Набережных Челнов Ленара Хасимова место стало вакантным.

Напомним, Госсовет Татарстана утвердил 11 новых мировых судей.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Яндекс.Дзен и Telegram