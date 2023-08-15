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НовостиПроисшествия15 августа 2023 9:15

Подозреваемого во взятке замдиректора ГИСУ Татарстана выпустили из СИЗО

Верховный суд Татарстана отправил Ильнара Султанова под домашний арест
Лилиана ГАРИФУЛЛИНА
Султанов был задержан 2 августа по подозрению во взятке.

Султанов был задержан 2 августа по подозрению во взятке.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Во вторник, 15 августа, Верховный суд Татарстана выпустил замдиректора Главного инвестиционно-строительного управления республики (ГИСУ) Ильнара Султанова из СИЗО. Теперь он будет находиться под домашним арестом до 2 октября.

Адвокат Камиль Даишев подал апелляционную жалобу и попросил суд смягчить меру пресечение, ссылаясь на то, что у Султанова есть двое несовершеннолетних детей, один из которых серьезно болен. Подозреваемый также попросил суд перевести его на домашний арест и обещал не препятствовать следствию.

Напомним, Султанов был задержан 2 августа по подозрению во взятке. Мужчина пообещал подписать акты приемки работ на объекте в Тетюшах, а взамен попросил уложить резиновое покрытие на собственном участке. Предварительная сумма взятки составила 170 тысяч рублей.

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