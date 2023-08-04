Замдиректора ГИСУ Татарстана задержали за взятку

Суд пока не стал отправлять мужчину под арест, а лишь продлил время задержания. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В пятницу, 4 августа, в Советском районном суде Казани прошло заседание по избранию меры пресечения замдиректора Главного инвестиционно-строительного управления (ГИСУ). Его подозревают в получении взятки.

По версии следствия, мужчина пообещал подписать акты приемки работ на объекте в Тетюшах, а взамен попросил уложить резиновое покрытие на своем участке. Взятку в таком виде предварительно оценили в 170 тысяч рублей.

Изначально замдиректора хотели заключить под стражу до 2 октября. Однако в результате заседания суд постановил продлить время задержания замдиректора до 7 августа.

Ранее в Казани ФСБ задержала сторонника украинских националистов.

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