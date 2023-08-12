В Татарстане с начала 2023 года диспансеризацию прошли 517 тысяч человек

За семь месяцев в мобильных поликлиниках региона осмотрено 18,4 тысячи пациентов. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Татарстане за семь месяцев 2023 года диспансеризацию прошли 517,7 тысячи человек. Этот показатель составляет 101,6% от текущего плана, сообщает Минздрав республики.

За этот период 156,6 тысячи человек прошли профилактические медицинские осмотры. Их проводят на базе 80 медучреждений, оказывающих первичную медико-санитарную помощь.

Помимо этого, за семь месяцев в мобильных поликлиниках региона осмотрено 18,4 тысячи пациентов, в том числе 7,7 тысячи жителей в ходе диспансеризации. Из них более тысячи человек были направлены на госпитализацию.

Напомним, в Татарстане жителям объяснили, как на 50% снизить вероятность инфаркта.

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