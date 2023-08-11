Предприятие из Набережных Челнов представит беспилотный бронеавтомобиль «Зубило»

АО «Ремдизель» основано в 1978 году в Набережных Челнах. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В Набережных Челнах АО «Ремдизель» в 2023 году представит беспилотный бронеавтомобиль «Зубило». Он предназначен для штурмовых групп, сообщает пресс-служба предприятия.

Эта машина выполняет такие функции, как подвоз боеприпасов, транспортировка грузов и раненых, а также зарядка радиостанций и квадрокоптеров

Кроме того, у предприятия запланирована премьера выпуска бронеавтомобиля «Титан». Он представляет собой защищенный автомобиль для подразделений ВДВ, разведки и спецназа.

Отметим, АО «Ремдизель» основано в 1978 году в Набережных Челнах. Предприятие разрабатывает и производит бронированные автомобили.

Напомним, в Казани выпуск серии Ту-214 будет зависеть от сроков завершения спецоперации.

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