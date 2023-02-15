По словам Дмитрия Хоружика, в данное время предприятия находятся "в стрессе" из-за необходимости выполнения гособоронзаказа. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В Казани выпуск серии Ту-214 будет зависеть от сроков завершения спецоперации на Украине. Это связано с ростом гособоронзаказа. Об этом сообщает РБК со ссылкой на главу компании "Авиасистемы" Дмитрия Хоружика.

По словам руководителя, в настоящее время предприятия находятся "в стрессе" из-за необходимости выполнения гособоронзаказа. Также по этой причине заказ на датчики линейных ускорений для систем Ту-214 готовы выполнить только в конце 2025 года.

Напомним, самолет Ту-214 с бортовым номером RA–64504, произведенный на казанском авиазаводе и находящийся сейчас на его аэродроме, выставлен на продажу. Так, любой желающий может приобрести это воздушное судно за 747 миллионов рублей.

Ту-214 - это среднемагистральный узкофюзеляжный пассажирский самолет. Он способен перевозить 210 пассажиров, практическая дальность полета составляет 6500 км.

Ранее сообщалось, что правительством России утвержден паспорт инвестиционных проектов по поставке авиакомпаниям самолетов и вертолетов общей стоимостью почти 100 млрд руб. Так, "Аэрофлот" должен получит 11 самолетов Ту-214.

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