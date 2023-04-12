Гидрометцентр Татарстана объявил штормовое предупреждение из-за высокой пожарной опасности лесов

Напомним, что в этом году особый противопожарный режим в республике начнет действовать раньше обычного. Фото: Татьяна ЧЕРНИКОВА

Из-за высокой пожарной опасности лесов с 13 по 20 апреля Гидрометцентр Татарстана объявил на территории республики штормовое предупреждение. И это, несмотря на то, что почти 20 градусное тепло в ближайшие дни сменится похолоданием. Так, согласно официальным прогнозам, 14 и 15 апреля в Татарстане днем максимум ожидается +8 и +9 градусов.

Напомним, что в этом году особый противопожарный режим в республике начнет действовать раньше обычного. Причина в аномальном весеннем потеплении. Поэтому с 17 апреля по 10 мая в Татарстане под угрозой повышенных штрафов запрещается разводить костры, сжигать мусор, сухую траву, жарить шашлыки на открытом огне в садах и огородах, подверженных угрозе лесных пожаров, а также применять пиротехнику 1−3 классов, сообщает МЧС республики.

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