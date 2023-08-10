Подожгла машину по указанию мошенников: пенсионерке из Йошкар-Олы грозит 5 лет за порчу имущества следователя

Мошенники похитили у пенсионерки 550 тысяч рублей, а затем дали указание поджечь машину. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Йошкар-Оле 75-летнюю пенсионерку задержали за поджог автомобиля следователя. Женщине грозит лишение свободы сроком до 5 лет.

Следствие установило, что в июне 2023 года пенсионерка стала жертвой телефонных мошенников. Она перевела им 550 тысяч рублей. Затем под предлогом того, что женщине расскажут, кто похитил деньги, ей поступило указание поджечь автомобиль у отдела полиции №3 УМВД по Йошкар-Оле.

Обвиняемая купила четыре бутылки с легковоспламеняющейся жидкостью, облила припаркованную машину следователя и подожгла ее. Возгорание своевременно удалось потушить, однако ущерб в размере свыше 46 тысяч рублей все-таки был причинен.

В скором времени уголовное дело с обвинительным приговором будет передано в Йошкар-Олинский городской суд для рассмотрения по существу, сообщает пресс-служба прокуратуры Марий Эл.

Ранее в Йошкар-Оле мужчина попал в бетономешалку и повредил ноги.

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