В Йошкар-Оле мужчина попал в бетономешалку и повредил ноги

Несчастный случай произошел на строительном объекте по улице Воинов Интернационалистов. Фото: пресс-служба прокуратуры Марий Эл

Вечером 7 августа на строительном объекте по улице Воинов Интернационалистов в Йошкар-Оле произошел несчастный случай. Во время проведения работ 44-летний мужчина получил травмы.

По предварительной информации, он попал в бетономешалку и серьезно повредил ноги. Сейчас пострадавший получает необходимую медицинскую помощь.

На место происшествия для координации действий правоохранительных и контролирующих органов приехал и.о. прокурора Йошкар-Олы. Проводится проверка, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

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