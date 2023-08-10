В Казани возле трассы М-7 ликвидируют свалку за 58 миллионов рублей

Общий вес мусора составляет 27,5 тонн. Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

В Казани возле трассы М-7 ликвидируют свалку за 58,5 миллиона рублей. Средства на эти цели выделят из бюджета города. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок.

Согласно техзаданию, речь идет о строительном мусоре вблизи жилого массива Большие Дербышки. Общий их вес составляет 27,5 тонн. Подрядчику предстоят работы по сбору мусора, разработке грунта, транспортировке отходов, а после нужно разместить их на специализированных полигонах. Эти задачи необходимо выполнить до 10 декабря.

Отметим, подать заявку на участие в тендере можно до 18 августа. А победителя определят 22 августа.

Напомним, власти Казани считают, что осенью 2023 года из города некуда будет вывозить мусор.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Яндекс.Дзен и Telegram