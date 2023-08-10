В Казани вторая карта мусорного полигона «Восточный» заработает осенью 2023 года

На дне котлована установили защитный экран от загрязнения почвы. Фото: Мэрия Казани

Осенью в Казани завершится строительство второй карты полигона ТКО «Восточный». За три года он сможет принять 1,6 миллиона тонн мусора. Мэр города Ильсур Метшин проверил как идут работы и соблюдаются нормы экологической безопасности на этом объекте.

Сейчас полигон представляет собой котлован, но через три года здесь образуется мусорная гора высотой 31 метр, рассказали на месте градоначальнику.

На дне котлована установили защитный экран - он будет препятствовать попаданию отходов в почву и грунтовые воды. Для очистки свалочных газов создана система фильтров, оборудованы защитные валы.

Ильсур Метшин призвал соблюсти самые строгие требования экологической безопасности, чтобы жителям свалка не мешала, а экология вокруг была защищена на десятки лет вперед, сообщает пресс-служба мэрии Казани.

Напомним, ранее горожане пожаловались на невыносимый запах жженых волос.

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