Жители Казани жалуются на невыносимый запах жженых волос

Местные жители уже обращались с жалобами представителям Минэкологии Татарстана. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Авиастроительном районе Казани жители вновь жалуются на невыносимый запах жженых волос.

По словам горожан, по вечерам люди снова почувствовали неприятные запахи. Однако им не удалось определить причины вони. Как отметила одна из жительниц дома по улице Тэцевской, пахнет жжеными волосами или горелыми яйцами. До этого запах напоминал газ.

Местные жители уже обращались с жалобами к представителям Центрального территориального управления Минэкологии Татарстана. Они ответили, что эта информацию будет направлена в Росприроднадзор и Роспотребнадзор для принятия мер реагирования, сообщает «Inkazan».

Напомним, министр экологии Татарстана назвал возможную причину плохого запаха в «Салават Купере».

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