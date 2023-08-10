Предприятия региона смогли оперативно сориентироваться в условиях санкционных ограничений и перестроить свою деятельность. Фото: Михаил ПАТЛИС

В Татарстане состоялся конкурс «Лучшие товары и услуги республики». Для участия в состязании поступило 397 заявок от 189 предприятий-производителей, организаций, учреждений, а также мастеров народных и художественных промыслов, сообщает пресс-служба организаторов.

Конкурс проходил по номинациям «Продовольственные товары», «Промышленные товары для населения», «Продукция производственно-технического назначения», «Услуги», «Изделия народных и художественных промыслов».

В ходе мероприятия было отмечено, что предприятия региона смогли оперативно сориентироваться в условиях санкционных ограничений и перестроить свою деятельность в выгодном для республики направлении. Импортозамещение помогло им увеличить производственные мощности.

«В итоге экспертными комиссиями и оргкомитетом конкурса было принято решение об утверждении 163 лауреатов, 129 дипломантов I степени и 79 дипломантов II степени», - поделились результатами в ФБУ «ЦСМ Татарстан».

Напомним, в Татарстане в первом полугодии объемы промышленности выросли на 3,1%.

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