В Татарстане в первом полугодии объемы промышленности выросли на 3,1%

За первое полугодие в республике было отгружено товаров собственного производства и выполнено работ и услуг на общую сумму 2,12 триллиона рублей. Фото: Иван Макеев

В Татарстане в первом полугодии 2023 года объемы промышленного производства выросли на 3,1%. При этом в строительстве этот показатель превысил 20%. Соответствующие данные опубликованы на сайте Татарстанстата.

Согласно исследованию, за этот период в республике было отгружено товаров собственного производства и выполнено работ и услуг на общую сумму 2,12 триллиона рублей. Рост объемов наблюдается как в добыче полезных ископаемых (+2,1%), так и в обрабатывающих производствах (+3,7%).

Кроме того, на 67,7% повысилось производство компьютеров, электронных и оптических изделий, на 41,9% - мебели, на 32,6% - электрического оборудования. А в изготовлении одежды рост составил 24,2%.

Однако сократились объемы обработки древесины и производство изделий из дерева и пробки (-28,6%), текстильных изделий (-14%), химических веществ и продуктов (-9,1%).

Напомним, Татарстан в два раза увеличил объем производства компьютеров и электроники.

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