В Казани в данное время стоит остро проблема размещения отходов. Фото: Мария ЛЕНЦ

Власти Казани считают, что осенью 2023 года из города некуда будет вывозить мусор. В связи с этим и была предложена идея о строительстве мусоросжигающего завода под городом около поселка Осиново. Об этом на итоговой коллегии Минстроя Татарстана сообщил глава Исполкома столицы республики Рустем Гафаров.

По его словам, на возведение подобного мусоросжигающего завода потребуется 1,5-2 года. Однако в Казани проблема размещения отходов стоит остро именно в данное время.

Одной из причин возникновения подобной ситуации стал ввоз мусора из соседних районов республики, где полигоны были не готовы. В связи с этим Гафаров просит глав администраций на своих территориях восстановить работу полигонов ТКО, а также предоставлять участки для строительства новых.

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