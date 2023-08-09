В Татарстане на ремонт аварийного моста через Суксинку выделят 79 млн рублей

Ремонт моста осуществляется по национальному проекту «Безопасные качественные дороги». Фото: Иван МАКЕЕВ

В Тукаевском районе на ремонт аварийного моста через реку Суксинку на автодороге Набережные Челны - Бурды выделят 79 миллионов рублей. Сооружение имеет длину в 50,5 метра, сообщает пресс-служба Миндортранса Татарстана.

На мосту специалисты уже завершили ремонт первой и третьей опоры, установили новую плиту проезжей части из монолитного железобетона. В настоящее время они проводят замену металлического тротуара.

Кроме того, на этом объекте предстоят работы по устройству дорожной одежды, укреплению конусы береговых опор и организации водоотвода. Также рабочим необходимо провести рекультивацию занимаемых земель и антикоррозионную защиту моста.

Отметим, ремонт моста осуществляется по национальному проекту «Безопасные качественные дороги».

Напомним, в Казани движение по мосту на улице Назарбаева запустят в октябре 2023 года.

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