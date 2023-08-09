Дома у директора Казанского медколледжа изъяли 17,5 миллиона рублей

Изъятые средства были получены преступным путем. Фото: Анастасия ОСИПОВА

Во время обыска в квартире директора Казанского медколледжа было найдено 17,5 миллиона рублей наличными. Об этом в зале суда во время избрания женщине меры пресечения сообщил следователь. Его внимательно выслушали и отправили директора под домашний арест.

Стоит отметить, что с учетом всех дополнительных премий, ежемесячная зарплата обвиняемой составляет порядка 100 тысяч рублей. Изъятые средства, по мнению следствия, были получены преступным путем.

У правоохранителей также есть данные о порядка 100 особо тяжких коррупционных преступлений, совершенных директором Казанского медколледжа. Напомним, ее задержали по подозрению во взятках.

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