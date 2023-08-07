В Казани за взятки задержана директор медколледжа

Размер взяток пока не раскрывается. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В понедельник, 7 августа, оперативники УБЭП задержали директора Казанского медицинского колледжа. По предварительным данным, уголовное дело было заведено из-за взяток, суммы которых не раскрываются, сообщает «БИЗНЕС Online».

Известно, что задержанная возглавляет медколледж с 1998 года. Является доктором медицинским наук, членом профильной комиссии Минздрава России по специальности «сестринское дело», а также членом президиума советов директоров средних медицинских и фармацевтических образовательных учреждений России и ПФО, имеет множество заслуг и грамот.

Напомним, ранее суд оставил пожизненный приговор Галявиеву, напавшему на гимназию №175 в Казани.

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