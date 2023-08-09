Александр Овечкин прибыл в Казань спустя 8 лет

Последний официальный визит Александра Овечкина в Казань был в августе 2015 года. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В среду, 9 августа, капитан ХК «Вашингтон» Александр Овечкин прилетел в Казань спустя 8 лет. Самолет с хоккеистом прилетел в местный аэропорт в 10 утра.

Овечкин прибыл в столицу Татарстана, чтобы принять участие в прощальном матче экс-капитана «Ак Барса» Даниса Зарипова. Вместе с ними на лед выйдут хоккеисты Евгений Кузнецов, Александр Радулов, Павел Дацюк, Илья Ковальчук и Зинэтула Билялетдинов.

Последний официальный визит Александра Овечкина в Казань был в августе 2015 года. Тогда хоккеист играл в благотворительном матче «От чистого сердца».

Ранее мы рассказывали, что находчивые перекупщики продают билеты на прощальный матч Даниса Зарипова за 25 тысяч рублей.

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