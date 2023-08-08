Билеты на прощальный матч Даниса Зарипова перепродают за 25 тысяч рублей

Прощальный матч хоккеиста состоится 9 августа. Фото: ak-bars.ru

В среду, 9 августа, экс-капитан «Ак Барса» Данис Зарипов сыграет свой прощальный матч. Вместе с ним на лед выйдут хоккеисты Алексей Морозов, Александр Овечкин, Александр Радулов, Илья Ковальчук и Зинэтула Билялетдинов.

Находчивые перекупщики стали перепродавать билеты на игру за 1-10 тысяч рублей. Один из них и вовсе предлагал попасть на матч за 50 тысяч рублей. Однако видимо покупателей не нашлось, и продавец снизил стоимость билета до 25 тысяч рублей.

Сначала перекупщик хотел продать билет за 50 тысяч рублей. Фото: скриншот

Такие предложения до сих пор имеются на одном из сайтов с бесплатными объявлениями. Отметим, что изначально, то есть официально, билеты на прощальный матч Зарипова стоили в пределах 200-400 рублей.

Напомним, Ранее глава Татарстана Рустам Минниханов поблагодарил «Ак Барс» за сезон и назвал лучшей командой.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Яндекс.Дзен и Telegram