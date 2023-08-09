Экс-депутат Казгордумы Бильгильдеева вышла из-под домашнего ареста

Суд не стал продлевать женщине домашний арест. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Экс-депутат Казгордумы Рушания Бильгильдеева с осени 2020 года находилась под домашним арестом. Женщина обвиняется в многомиллионном мошенничестве. В последний раз ей не стали продлевать меру пресечения. Теперь она не под домашним арестом. Правда, Бильгильдеевой запретили выезжать за пределы Татарстана, а также общаться со свидетелями и потерпевшими по ее делу.

Напомним, экс-депутата обвиняют в том, что с 2012 по 2016 года, будучи директором и учредителем сразу трех фирм, она предлагала людям заключить договоры на покупку земли с оказанием услуг по подведению к этим участкам необходимых коммуникаций. В итоге Рушания Бильгильдеева не выполнила своих обещаний, но деньги взяла. Также ей вменяют обман директора одной из казанских фирм. Как следует из материалов уголовного дела, экс-депутат взяла 550 тысяч рублей и пообещала мужчине, что поможет перевести некоторые многоквартирные дома под его управление. Это тоже она не сделала. Общий ущерб, который нанесла Бильгильдеева потерпевшим, превышает 37 миллионов рублей. Кстати, суд по этому делу все еще продолжается.

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