В Казани начался суд по делу экс-депутата Рушании Бильгильдеевой об обмане на 37 миллионов рублей

Ранее суд переносили из-за того, что дело вернули в прокуратуру в связи с допущенными в нем процессуальными нарушениями. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В этот вторник, 2 февраля, в Вахитовском районном суде Казани, наконец, суд стартовал процесс по делу бывшего депутата городской думы и экс-председателя татарстанского отделения партии «Справедливая Россия» Рушании Бильгильдеевой.

Ранее суд переносили из-за того, что дело вернули в прокуратуру в связи с допущенными в нем процессуальными нарушениями. После следственный комитет решил изменить обвинение, но тем не менее суть его осталась. Бильгильдеевой вменяется обман более сотни человек на сумму более 37 миллионов рублей. Чтобы перечислить все инкриминируемые эпизоды суду понадобится несколько дней.

Вкратце напомним, из материалов уголовного дела следует, что с 2012 по 2016 года Бильгильдеева, будучи директором и учредителем сразу трех фирм, предлагала людям заключить договоры на покупку земли с оказанием услуг по подведению к этим участкам необходимых коммуникаций.

Речь идет об участках в поселках Восточное Державино Лаишевского района, Студенцы Верхнеуслонского района, а также в Казани - Радужный и Бахчисарай.

По версии следствия, Бильгильдеева в итоге не выполнила обещанного и похитила у потерпевших более 36,7 миллиона рублей. Также экс-депутату приписывают и случай 2016 года, когда она от имени Татарстанской региональной общественной организации по защите прав потребителей «Справедливое ЖКХ» похитила у директора у одной из фирм 550 тысяч рублей. За эти деньги она обещала перевести многоквартирные дома под управление организации потерпевшего.