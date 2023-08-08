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НовостиОбщество8 августа 2023 14:00

В Казани реконструкция Юнусовской площади завершится осенью

Работы в трех скверах завершены на 67%
Лилиана ГАРИФУЛЛИНА
При создании проекта благоустройства учитывалось мнение старожил.

При создании проекта благоустройства учитывалось мнение старожил.

Фото: Мэрия Казани

На Юнусовской площади в Казани к осени завершится благоустройство садов Любви, Танца и Майдан. Работы уже выполнили на 67%.

В скверах установят скамьи, стулья, урны и сундуки, а также высадят растения. Сейчас здесь ведется укладка брусчатки и деревянного настила, устанавливаются системы видеонаблюдения, автополив и освещение.

При создании проекта благоустройства учитывалось мнение старожил, которые рассказывали, как выглядела Юнусовская площадь раньше. Ожидается, что в саду Любви в будущем желающие смогут заключить брак - возможность этого уже обсуждается с Управлением ЗАГС Казани, сообщает пресс-служба городской мэрии.

Ранее стало известно, что реконструкция Горьковского шоссе завершена на 55%.

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