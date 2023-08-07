В Казани реконструкция Горьковского шоссе завершена на 55%

Мэр Казани Ильсур Метшин отметил, что реконструкция идет хорошими темпами. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Казани работы по реконструкции Горьковского шоссе, запланированные на 2023 год, завершены на 55%. Объем финансирования на эти цели составляет треть от всей программы.

По словам замруководителя исполкома города Игоря Куляжева, от ТЦ «Факел» до СК «Олимпиец» уже обустроили три полосы движения, отремонтировано дорожное покрытие, созданы временные дороги, а также тоннельные части разворотных петель в районе улицы Фрунзе и Болотникова, Восстания и Болотникова, СК «Олимпиец» по улице Залесной.

Мэр Казани Ильсур Метшин на совещании отметил, что реконструкция идет хорошими темпами. Помимо расширения шоссе, в столице Татарстана строятся три подземных, пять надземных пешеходных переходов, шесть разворотных петель, тоннель и эстакады.

Ранее стало известно, когда будет завершен ремонт на мостах в поселках Киндери, Борисоглебское и Куземетьево.

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