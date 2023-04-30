Раис Татарстана поблагодарил «Ак Барс» за сезон и назвал лучшей командой

ЦСКА обыграл «Ак Барс» в борьбе за Кубок Гагарина. Фото: www.ak-bars.ru

Раис Татарстана Рустам Минниханов поблагодарил «Ак Барс» за сезон и назвал лучшей командой. Об этом он сообщил в твоем телеграм-канале.

По словам главы республики, весь регион и миллионы болельщиков за его пределами искренне переживали каждый матч. Также он отдельно поблагодарил главного тренера «Ак Барса» Зинэтулу Билялетдинова и назвал его татарстанской «Легендой №17».

- Несмотря на счет - вы для нас все равно чемпионы! Отдельные слова благодарности Зинэтуле Хайдяровичу! Наша Легенда №17! За такой короткий срок вернул команду в лидеры, - отметил Минниханов.

Напомним, ЦСКА обыграл «Ак Барс» в борьбе за Кубок Гагарина.

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