Почти 400 тысяч жителей Татарстана имеют проблемы со зрением

За 2022 год в Татарстане заболевания глаз подтвердились у 97 тысяч человек. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Татарстане 397 тысяч жителей имеют офтальмологические заболевания. Такую статистику на пресс-конференции привела заместитель главврача Республиканской клинической офтальмологической больницы Елена Жиденко.

По словам медика, заболеваемость увеличивается из года в год. За 2022 год в Татарстане заболевания глаз подтвердились у 97 тысяч человек, в том числе у 47 тысяч детей.

Самое распространенное заболевание в мире - возрастная макулярная дегенерация. Ей страдают порядка 140-150 миллионов человек. У 146 миллионов человек сетчатка поражена из-за сахарного диабета. Еще одним заболеванием, глаукомой, которая изначально не имеет симптомов, болеют 100-105 миллионов человек.

Ранее в Нижнекамске хирурги спасли 88-летнюю женщину с огромной опухолью.

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